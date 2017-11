Noord Vandaag: Even wat rechtzetten

Een Friese vlag die ineens prominent bovenop het Groninger Forum wappert? Dat kan natuurlijk niet. Nadat dit op Twitter werd bekendgemaakt, verspreidde het nieuws zich snel. Hoog tijd om verandering in die situatie aan te brengen dus! Dat en meer in Noord Vandaag.

Asielzoekers moeten wijken?

De gemeente Loppersum moet jaarlijks woningen leveren voor asielzoekers met verblijfsstatus. Maar veel van deze huurwoningen moeten vanwege aardbevingsschade worden leeggehaald. En dus heeft burgemeester Albert Rodenboog een voorstel aan het Rijk. (Vanaf 01:02).

Friese vlag

Ja, wie was er eigenlijk voor verantwoordelijk dat die Friese vlag ineens bovenop het Groninger Forum hing? Een aantal werklieden wist er meer over te vertellen. 'Het leverde wel wat commotie op, ja!' (Vanaf 02:14)

Ongelijkheid

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen. Maar hoe zit dat in onze provincie? En wat vinden vrouwen ervan? We vroegen ze het zelf. (Vanaf 03:55)

Daar zit een luchtje aan

Autoverkoper Jan Brons uit Veendam deed een bizarre ontdekking in één van de auto's die bij hem was ingeruild. Aan deze auto zat nogal een luchtje, dat werd veroorzaakt door iemand die je niet zo snel in een auto zou verwachten. (Vanaf 13:30)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.