Verkoop bouwkavels Appingedam in de lift

Jarenlang zaten de plannen voor nieuwbouwwoningen in Appingedam in de ijskast. Nu is het tijd voor de gemeente ze te ontdooien.

Tien jaar geleden gingen de twaalf kavels in de verkoop aan de Tichelplaats, de voormalige schoollocatie aan de Westersingel in Appingedam. Na de verkoop van de eerste vijf kavels volgde de economische crisis en stortte de huizenmarkt in.

Weer in trek

Lange tijd lag de verkoop van de kavels stil. Maar sinds het aantrekken van de economie en het herstel op de huizenmarkt is Appingedam weer in trek. 'De afgelopen anderhalf jaar zijn - op één na - de overige kavels verkocht', zegt wethouder Annalies Usmany.

Doordat de kavels aan de Tichelplaats nagenoeg uitverkocht zijn, start de gemeente in 2018 met de uitgifte van veertien vrije kavels op het voormalige gasfabriekterrein De Tip. Naast de vrije kavels gaat de gemeente daar ook dertig huurwoningen bouwen.

Volgende bouwlocatie

De volgende nieuwbouwlocatie in de rij is het Eendrachtterrein van de voormalige kartonfabriek. 'Maar we doen dat in fases. Als het ene project af is, starten we met het volgende', zegt Usmany.

Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt lijkt het erop dat de krimp in de gemeente Appingedam voorlopig stagneert. 'We zwemmen tegen de stroom in en dat is een klein succesje', zegt Usmany.

Of Appingedam daarmee het antwoord heeft om krimp tegen te gaan weet de wethouder niet. 'Maar op Damster schaal hebben we in ieder geval wel passende maatregelen genomen die helpen.'

'Compacter Appingedam'

De afgelopen jaren heeft de gemeente het aantal woningen uitgedund. In de wijk Opwierde zijn zevenhonderd woningen gesloopt, waarvan er vierhonderd zijn teruggekomen. Daarnaast is het centrum opgeknapt. Usmany: 'Daardoor is Appingedam compacter geworden en is het een aantrekkelijke plek om te wonen.'

Lees ook:

- Woningbouw De Tip in Appingedam vertraagd

- Waar wonen de meeste scheefwoners in onze provincie?

- Appingedam saneert eerste stukje Eendrachtterrein