Gratis speelgoed en kleding voor arme gezinnen in Stad

Om armlastige gezinnen in de gemeente Groningen tegemoet te komen, verstrekt de gemeente Groningen hen richting de feestdagen kleding- en speelgoedbonnen.

De gift is bedoeld voor ouders die in het bezit zijn van een Stadjerspas. Zij ontvangen binnen twee weken een brief waarin staat wanneer de bonnen bij een WIJ-team in de buurt kunnen worden opgehaald.

Speelgoedbon

Ouders met een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm) kunnen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar aanspraak maken op een kledingbon ter waarde van 50 euro.

Voor kinderen van 3 tot 9 jaar kan een speelgoedbon van 25 euro worden opgevraagd. Beide bonnen kunnen verzilverd worden bij verschillende winkels in Stad.