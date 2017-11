Ja hoor: weer zit een meeuw vast aan een Hoornsemeer-paal

De brandweer heeft dinsdagmiddag op het Hoornsemeer bij Haren een meeuw bevrijd die met zijn poot vast was komen te zitten in een paal.

Omdat de paal in het water stond maakte de brandweer gebruik van een boot om bij de meeuw te komen. Het is onduidelijk hoe de meeuw met zijn poot bekneld is komen te zitten.



De meeuw die aan het avontuur een gebroken poot op overhield is door de brandweer overgedragen aan de de dierenambulance.

Niet de eerste keer

In 2015 moest de brandweer ook al enkele keren uitrukken op het Hoornsemeer voor een vastgenagelde meeuw.

