Hoe Azim A. zijn achternaam kwijtraakte

Negen dagen na de schietpartij aan de Korreweg in Groningen heeft de politie er de buik vol van. De laatste verdachte is nog niet gearresteerd. De politie neemt een opvallend besluit.

De 20-jarige Azim A. uit Groningen staat met zijn achternaam vol beeld, hij kijkt recht in de camera. Zijn foto wordt door de politie verspreid en landelijk opgepakt. Hij wordt ervan verdacht een willekeurige 21-jarige student te hebben neergeschoten. De jongen blijft gewond achter in de nacht en is blijvend verlamd.

Voor heel Nederland is Azim al 'de Korrewegschutter', maar juridisch gezien is hij ongeschuldig tot het tegendeel bewezen is. Waarom maakt de politie toch zijn identiteit bekend?

Het bekend maken van de identiteit is geen voorlichting van de politie en het Openbaar Ministerie, 'maar een opsporingsmiddel', zegt het OM. De hulp van het publiek wordt ingezet om informatie te krijgen. Niet de politie, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie neemt het besluit of dit wordt gedaan.

Het OM houdt zich aan een speciale richtlijn bij de besluitvorming. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de ernst van het delict en of het bekend maken van de identiteit in verhouding staat. Daarnaast was Azim A. vuurwapengevaarlijk en was zijn slachtoffer willekeurig. Het OM houdt ook rekening met de kans dat de verdachte opnieuw een misdrijf pleegt.

Ook journalisten moeten die afweging maken. Op de redactie van RTV Noord is discussie of ook wij de identiteit en de foto van A. moeten publiceren. A. is immers verdachte tot hij door een rechter wordt veroordeeld. Maar ook wij komen tot hetzelfde besluit. Deze man is vuurwapengevaarlijk. Het is onze taak om het publiek op de hoogte te stellen.

Maar als A. op 6 november, ruim drie weken na de schietpartij, wordt gearresteerd, verandert de zaak. De nut en noodzaak om de achternaam en de foto van A. te publiceren zijn achterhaald. A. is niet meer gevaarlijk, want hij is gepakt.

Daarom hebben we het in dit artikel over A. en publiceren we zijn achternaam niet meer. De foto boven dit artikel is bewerkt. Er staat een zwart balkje over de ogen van A. zodat hij niet meer herkenbaar is.

Waarom? Azim. A. is een verdachte. Verdachten worden beschermd, tot de rechter een uitspraak heeft gedaan.

