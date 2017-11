Deel dit artikel:











Maakt een nieuwe baggerfabriek straks stenen van zilte slib? Een baggerschip van Rijkswaterstaat. (Foto: Archief Rijkswaterstaat)

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een baggerfabriek in Groningen. In die fabriek kunnen in de toekomst mogelijk bouwmaterialen worden gemaakt van zilte slib.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

De provincie betaalt mee aan het onderzoek. Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) noemt het project een proef 'die de moeite waard is'. Slib uit de Eems-Dollard wordt al gebruikt om dijken te verstevigen en er is een broedeiland mee aangelegd. Er zit ook veel potentie in de bouwstenen volgens Staghouwer. 'Het goud van de toekomst' 'Het bedrijf Netics heeft vorig jaar al de eerste resultaten laten zien', zegt hij. 'Ze kunnen er stenen van maken. Nu moeten we kijken of het ook grootschalig kan. Slib heeft economische waarde. Het is het goud van de toekomst.' Volgend jaar moet er meer duidelijk zijn over de haalbaarheid van de fabriek. In samenwerking met Groningen Seaports wordt dan naar een geschikte plek gezocht. Lees ook: - 'We zijn innovatief bezig en het lijkt ook nog mooi'

