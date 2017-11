Vier Groningse ondernemers winnen FD Gazellen Awards

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de FD Gazellen Awards voor de regio Noord zijn dinsdagmiddag vier bedrijven uit de gemeente Groningen in de prijzen gevallen.

In theater De Tamboer in Hoogeveen ontving HP & Advies in de categorie grote bedrijven een gouden Gazelle, Brandfield kreeg als middelgroot bedrijf een bronzen Gazelle en zowel SubAdvies (brons) als Nova Incasso (goud) vielen bij de kleine ondernemingen in de prijzen. In totaal waren er negen prijzen te verdelen.

Flinke omzetgroei

Met de FD Gazellen Awards, een initiatief van Het Financieele Dagblad en Company.info, worden de snelstgroeiende ondernemingen van Nederland in de spotlights gezet. Ondernemingen met een gemiddelde omzetgroei van minstens twintig procent over de laatste drie jaar maken kans op de prijs. Bij de Groningse winnaars was de stijging overal meer dan honderd procent.

Lees ook:

Uit de provincie Groningen waren voor dit jaar 26 ondernemingen genomineerd voor de FD Gazellen Awards, zeven meer dan vorig jaar. De grote finale vindt op 14 december plaats in het Dauphine in Amsterdam.

- Vier FD Gazellen Awards voor Groningse bedrijven

- We werken zonder management en zonder functies

- Belsimpel: 'Dit is de derde keer dat we de FD Gazellen Award winnen'