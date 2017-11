Deel dit artikel:











LIVE: Le Portel - Donar Sean Cunningham vorige maand in het thuisduel met Le Portel. (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond in Frankrijk de vierde poulewedstrijd in de Europe Cup tegen Le Portel. De wedstrijd is live te volgen via de website van RTV Noord.

Beide ploegen hebben twee wedstrijden gewonnen en één verloren in de groep. Le Portel staat op doelsaldo eerste en Donar tweede. 'Thuiswedstrijd' werd gewonnen Donar won eerder de 'thuiswedstrijd' van Le Portel met vijf punten verschil. In Leek werd het 77-72. Bekijk de wedstrijd live De wedstrijd begint dinsdagavond om 20.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.