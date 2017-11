Nieuwe Gerrit Krolbrug in Stad is in 2021 klaar

De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal in de stad wordt vervangen. De totale operatie kost ruim 21 miljoen euro.

De brug aan het einde van de Korreweg stond al langer op de lijst om vervangen te worden. Maar doordat het Rijk de financiën niet op orde had, is de aanpak van de brug uitgesteld. Nu is het benodigde geld wel beschikbaar.

Van draai- naar hefbrug

De nieuwe brug wordt een hefbrug, in tegenstelling tot de huidige brug. Dat is een draaibrug. Aan de zijkanten blijft plek voor twee vaste bruggen voor fietsers en voetgangers.

Als alles volgens plan verloopt, dan is de nieuwe Gerrit Krolbrug in 2021 klaar voor gebruik.

