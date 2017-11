Meerdere Winsumer ondernemers gaan voor 'subsidieverhuizing'

De beslissing van de gemeente Winsum om een miljoen euro beschikbaar te stellen aan ondernemers die willen verhuizen naar het centrum, werpt haar vruchten af.

Inmiddels hebben vier ondernemers de subsidie geraadpleegd. Er was nog een vijfde geïnteresseerde, maar die is - doordat de aanvraag niet voldeed aan de eisen - afgewezen.

'Hoofdpijndossier'

Het ontstaan van de subsidie kent een lange geschiedenis. De gemeente Winsum wilde grote winkelketens naar het Boogplein in het centrum halen. Maar het plan mislukte, net als de poging om een grote supermarkt naar dezelfde plek te halen.

Inzetten op kleine ondernemers

De gemeente week af van het oorspronkelijke plan en kwam met een subsidie voor kleine ondernemers. Het geld is beschikbaar gesteld voor de verbetering van winkelpanden of als onkostenvergoeding voor de verhuizing. Deze tegemoetkoming zou het voor ondernemers aantrekkelijker maken om zich in het centrum van Winsum te vestigen.

'Een mooie start'

Wethouder Harmannus Blok laat weten blij te zijn met de aanmeldingen voor de subsidie. 'Die wens leeft al jaren in het dorp. De aanvragen die nu zijn ingediend, betekenen een mooie start om het dorpscentrum te versterken. Ik hoop en verwacht dat dit het begin is van een mooie ontwikkeling én van de versterking van het hart van Winsum.'

De vier aanvragen worden nog beoordeeld door een bouwadviesbureau.

