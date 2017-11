Deel dit artikel:











In beeld: de eerste vorst Bevroren boerenkool bij Winschoten (Foto: Esther Smith)

We moesten krabben vanochtend! In de nacht van maandag op dinsdag was het er: de eerste nachtvorst. En dat zorgde voor mooie kiekjes.

Rijp gras met vergezichten

Een ijsvloertje op het Hogeland

Het zag er niet alleen koud uit, het was ook koud

De eerste keer vorst, dus was het krabben vanochtend

Prachtige vergezichten met rijp op het gras

Bevroren boerenkool in de buurt van Winschoten

De dag begon helder, maar toen kwam de mist

Shetlandpony's in de wei bij Beijum

Foto's: Esther Smith, Jannes Wiersema, Marjanne Leistra, Dennis Venema en Gerrit Draaisma. Heb jij ook een mooie weerfoto? Stuur die dan naar weerfoto@rtvnoord.nl