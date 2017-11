Auto met 'lijklucht' is schuilplek van wegrottende koningspython

Waar komt die stank toch vandaan? Autoverkoper Jan Brons uit Groningen kreeg een wel heel onverwachts antwoord toen hij het dak van een auto controleerde. Daar lag een wegrottende koningspython.

'Ik schrok me wezenloos', zegt Brons. ''Ik zie veel dingen, maar dit ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt.'

'Het leek wel een lijklucht'

'De lucht was niet te harden. Het leek wel een lijklucht. Hoe die slang in de auto is gekomen, is een raadsel.'

De uit Duitsland geïmporteerde auto werd aangeboden door de vorige eigenaar. Die wilde hem graag inruilen en gaven een eerlijke reden: de stank in zijn wagen was met geen mogelijkheid weg te krijgen.

De stank houdt aan

De garage ging akkoord met de ruil en probeerde allerlei foefjes om de riekende ronker op te frissen. Tevergeefs, want de stank bleef.

Bij een stralend zonnetje werd de 'lijklucht' zelfs erger. Reden genoeg of toch maar eens het dak te inspecteren. Met succes.