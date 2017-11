Worden er dit jaar nog bomen gekapt langs de Zuidelijke Ringweg?

De Vleermuizenwerkgroep en Groningse Milieufederatie wil dat geplande bomenkap langs de Zuidelijke Ringweg stilleggen. Dat eisen ze in een spoedprocedure bij de Raad van State.

'Wij willen voorkomen dat we op 12 december een grote rechtszaak over de aantasting van de vleermuizen en hun vliegroutes praten, terwijl alle bomen voor het project Zuidelijke Ringweg al gekapt zijn', zei Klarissa Nienhuys van de Vleermuizenwerkgroep.

Op bovengenoemde datum behandelt de Raad van State de zogenoemde bodemzaak over het het Zuidelijke Ringwegproject en de effecten van het verdiept aanleggen van de ringweg voor de beschermde vleermuizen. De milieuorganisaties willen dat er tot die tijd geen bomen worden gekapt.

Uitspraak pas na de jaarwisseling

Het liefst totdat de Raad van State definitief uitspraak over het project heeft gedaan. Een einduitspraak zal er niet eerder dan zes weken na 12 december zijn en mogelijk nog weken later.

'Kan de aannemer wachten met kappen?'

Rechter en staatsraad Eric Helder vroeg tijdens de zitting aan wegwerkbedrijf Combinatie Herepoort of de aannemer niet tot halverwege januari met de kap kan wachten.

Herepoort wil niet wachten

Zolang wil de Combinatie niet wachten, zei woordvoerder A. Bakema. 'We hebben drie maanden nodig om alle bomen te kappen en maatregelen te nemen om de vleermuizen te ontzien.'

'Als we pas in januari kunnen beginnen moet we dat allemaal in een maand doen en kunnen we geen vleermuisschermen plaatsen voordat de dieren in het voorjaar weer gaan vliegen.'

Dialooggroep

Verder vroeg staatsraad Helder waarom het conflict over de bomenkap niet in de zogenoemde dialooggroep, waar de provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en de Vleermuiswerkgroep zitten, is opgelost.

Die was immers opgericht om een waterval aan juridische procedures te voorkomen. Volgens de vleermuizenwoordvoerster Nienhuys zit uitgerekend om juridische redenen de aannemer niet in de dialooggroep waardoor zij overvallen werd met zijn besluit om de bomen al vanaf 15 november te kappen.

Kappen in de winterslaapperiode

De raadsvrouw van Combinatie Herepoort benadrukte dat die datum juist is gekozen om de vleermuizen te ontzien. Aanvankelijk was het de bedoeling om eind augustus al met de kap te beginnen. Maar na aandringen van de ecologen is besloten de kap tijdens winterslaapperiode uit te voeren, aldus de raadsvrouw.

Bouwput

Afgelopen juli kreeg de Combinatie van de Raad van State al toestemming om een aantal bomen nabij het N7-treinviaduct te kappen. Daar was haast bij omdat er in augustus een aantal leidingen verlegd moesten worden. Nu gaat het om de kap van een groot aantal andere bomen.

Die moeten wijken voor een tijdelijke weg en om de ringweg verdiept aan te kunnen leggen. Volgens de aannemerscombinatie neemt ze voldoende compenserende maatregelen zodat de vleermuiskolonies niet onaanvaardbaar schade zullen oplopen.

'Compenserende maatregelen helpen niet'

Volgens vleermuizenwoordvoerster Nienhuys zullen de compenserende maatregelen weinig helpen omdat de vleermuizen niet over de bouwputten vliegen. Of ze zullen te laag over de tijdelijke weg vliegen waardoor ze worden platgereden.

Volgens Nienhuys is het ook veel ernstiger met de kwetsbare dwergvleermuizen gesteld dan de Combinatie en de gemeente Groningen doen voorkomen. 'Na de kap van de bomen deze zomer is er bij het treinspoor een grote bouwput ontstaan voor het verleggen van het riool. Daar komt nu geen vleermuis meer in de buurt.'

'Die steken niet meer over van het Hereweggebied naar het Sterrebos,' aldus Nienhuys.

Volgens ecoloog van de gemeente Groningen valt het reuze mee met de aantasting van de vliegroutes en het foerageergebied van de vleermuizen. Zo gaat de aannemer na de kap van bomen op het talud onder meer schermen plaatsen om de vliegroutes te beschermen. Die zouden de komende 3,5 jaar voldoende soelaas moeten bieden aan de vleermuizen.

De Raad van State doet binnen twee weken spoeduitspraak.

