Lefier vergrendelt schuilplaats 'Korrewegschutter'

Woningcorporatie Lefier heeft de kamer waar de vermeende Korrewegschutter zich heeft schuil gehouden vergrendeld.

De 20-jarige Azim A. werd maandag gearresteerd in een voormalige studentenflat aan de Duindoornstraat in Groningen.

'Hij is niet de hoofdhuurder'

De verdachte zat ondergedoken in kamer 115 op de begane grond van de flat. Hoe lang hij daar heeft gezeten is onduidelijk. 'Hij is in ieder geval niet de hoofdhuurder', aldus Elza Bulstra van Lefier.

Twee anderen opgepakt

Azim A. verkeerde op het moment van zijn arrestatie in het gezelschap van twee mannen van 24 en 26 jaar oud uit de stad. Ook zij zijn gearresteerd en zitten nog vast. De politie onderzoekt of ze mogelijk betrokken zijn geweest bij het schietincident aan de Korreweg.

Kamer 115 vergrendeld

De kamer waar A. verbleef, blijft op verzoek van de politie voorlopig vergrendeld. 'Voor het geval er nader onderzoek nodig is', vertelt Elza Bulstra. 'Of we maatregelen nemen tegen de hoofdhuurder? We wachten eerst het onderzoek van de politie af. Daarna zien we wel verder.'

Op dit moment wonen er nog een handjevol studenten in de flat aan de Duindoornstraat. Eind dit jaar moeten de laatste bewoners vertrokken zijn. Daarna wordt de flat volledig gestript en gerenoveerd.

