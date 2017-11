'Doemdenken over innovatie in de regio is nergens voor nodig'

Eerst de boel eens goed op z'n kop zetten en dan iets nieuws scheppen. Creatieve destructie heet dat en het werkt goed wanneer je als ondernemer wilt innoveren. Volgens NoordZaken-opiniemaker Aard Groen is dat ook voor noordelijke ondernemers een prima manier om vooruit te komen.

Geschreven door: Aard Groen

Het klimaatprobleem, de gezondheid van dier en mens of de bestrijding van armoede. Het zijn de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Om die aan te pakken is innovatief ondernemerschap nodig. Innoveren kan via creatieve destructie. Dan komt er wat nieuws dat iets ouds vervangt.

Omverwerpen

Het idee komt van Joseph Schumpeter, een beroemd wetenschapper die zich met innovatief ondernemerschap bezighield. Hij zag al in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw dat creatieve destructie bestaande industrieën omver kan werpen, om plaats te maken voor nieuwe.

Kodak

Zo maakte de digitale cameratechnologie een eind aan analoge fotografie. Wrang in dit verband is dat de uitvinder van digitale camera technologie, Kodak, zelf failliet is gegaan doordat ze te lang bleef hangen in de analoge filmbusiness. Innovatie zonder marktgericht ondernemerschap werkt dus averechts.

Een groot deel van het noordelijk mkb is volgend Aard Groen

Draaien en frezen

Waar loopt het Noorden risico? Het bedrijfsleven in het Noorden is vooral mkb, een deel is zeer innovatief, maar ook een groot deel is juist volgend. De vormgevingstechnische industrie bijvoorbeeld, die zich bezighoudt met draaien, frezen en boren, zou er goed aan doen om de nieuwe radicale productietechnologie 3D printen scherp in de gaten te houden. Deze nieuwe technologie kan een deel van het huidige werk overnemen.

Metaalprinter

Hoopgevend in dat verband is dat het Innovatiecluster Drachten nu een zeer moderne 3D-metaalprinter bezit. Philips produceert er al nieuwe mallen mee om te testen in de ontwikkeling en productie van scheerapparaten. Ook het Engineering centrum van de RUG heeft een soortgelijke 3D-printer aangeschaft.

Groene grondstoffen

Waar liggen de kansen? Het Noorden heeft veel ervaring met biobased industrie, dat is de industrie die groene grondstoffen gebruikt. Denk aan FrieslandCampina, Avebe en de karton. Met het uitgebreide areaal aan landbouwgrond is er veel biomateriaal voorhanden. Ook is er volop kennis van bio- en life-sciences in het Noorden.

Het Van Hall instituut is er sterk in en ook de Rijksuniversiteit doet hier goed mee met bijvoorbeeld het Carbon Competence Center (CCC), het Protein Competence Center (PCC) en de stichting BioBRUG.

Spinoffs

Ook is er bij de RUG veel kennis over life-science aanwezig, zoals de productie van farmaceutische producten met bacteriën. Net als in andere industrieën zien we ook bij de medicijnproductie een overgang van chemische processen naar biobased. RUG-spinoffs als Syncom en Bioclear zijn ermee bezig. Evenals medicijnproducent Ofichem in Ter Apel, Avebe en FrieslandCampina.

Innoveren kan via creatieve destructie. Dan komt er wat nieuws dat iets ouds vervangt Aard Groen

Effect

Ook in de relatief nieuwe bedrijfstak als de ICT liggen voor de regio kansen voor vernieuwing. Groningen is de tweede ICT-stad van Nederland, een interessant effect van het zogenaamd mislukte, maar in feite succesvol spreidingsbeleid van rijksdiensten.

Basis

DUO, RDW en PTT werden destijds naar het Noorden verhuisd en vormen nu de basis van een sterke regionale ICT-sector. Bij IBM, ATOS en VCD, dat net is verkocht aan het grote Franse concern Vinci, werken honderden mensen. Dan zijn er nog de Noordelijke Online Ondernemers, een groot aantal relatief kleine ICT-bedrijven. Het is een grote markt met veel innovatiepotentie.

Werkelijkheid

Kortom, kansen genoeg. En ik heb nog niet eens de energie en de gezondheidszorg genoemd als sectoren waar mogelijkheden voor vernieuwing liggen. Maar zoals het geval van Kodak liet zien; die kansen worden alleen werkelijkheid als het ondernemerschap ook echt op de markt is gericht.

Open karakter

Ik pleit ervoor dat bestaande en nieuwe organisaties zich slim organiseren. Dat innovatie een open karakter heeft en gebeurt in netwerken. In de bedrijven moet elke medewerker zich eigenaar voelen, zodat ze betrokken zijn en trends in innovatie en markten kunnen onderkennen en het bedrijf binnen kunnen halen.

Professor Aard Groen is dean entrepreneurship van het Centrum voor Ondernemerschap van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar innovatief ondernemerschap en valorisatie aan de RUG en de Universiteit Twente. Hij is tevens directeur van Venturelab International holding BV, een organisatie die ondernemingen wil laten groeien. Voor NoordZaken schrijft Aard Groen over ondernemen in Noord-Nederland.

Andere NoordZaken-opinies lezen? Dat kan hier.