Hoe zit het met het vrouwelijk gehalte in de Groninger zakenwereld?

Twee dagen achtereen stroomt MartiniPlaza vol met ondernemers uit de drie noordelijke provincies. Dinsdag werden de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland geopend. 'Het grootste zakelijke evenement van Noord-Nederland', aldus de organisatie.

De Groningse EZ-wethouder Joost van Keulen gaf de aftrap voor de 31ste editie van de Promotiedagen en nam de kans om 'zijn stad' scherp te profileren. 'We zijn van 1.0 naar 3.0 gegaan. De stad bruist en biedt perfecte omstandigheden voor verdere groei', aldus Van Keulen.

Televizierring-winnaar Arjan Lubach, van Zondag Met Lubach, trakteerde het ondernemerspubliek op een motivatieshow. Zijn eenmansact stuiterde van links naar rechts en op en neer. Met als rode draad: zorg dat je plezier hebt in je werk, hou er anders maar beter mee op.



'Werken is niet leuk'

'Mijn vader zei: 'Arjan, werken is niet altijd leuk'. Dat was voor mij reden de telefoon te pakken en mijn baan als producer op te zeggen.'

Op de beursvloer zelf overheersen de pakken, veel pakken. Turven we, dan komen we uit op tachtig procent man en twintig procent vrouw. En dan rekenen we de beursbabes met ballonnen, paraplu's en licht uitdagende outfit niet mee.

NoordZaken greep de Promotiedagen aan om uit te zoeken hoe het zit met het vrouwelijk gehalte in het noordelijk bedrijfsleven.

Bekijk het filmpje dat Steven Radersma en Loek Mulder op de Promotiedagen maakten.