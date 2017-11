Arts krijgt tik op de vingers na uitblijven 'nazorg' voor bejaarde man

Het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een geriater van het Martiniziekenhuis een waarschuwing opgelegd.

De arts, gespecialiseerd in ouderen met meerdere aandoeningen, stuurde een 84-jarige man naar huis zonder dat er medische thuiszorg en medicatie was geregeld. Hij had zojuist een heupoperatie ondergaan en leed aan Alzheimer.

Verward na de operatie

De bejaarde man kwam kort voor Pasen van dit jaar in het ziekenhuis te liggen, nadat hij thuis was gevallen. De operatie was geslaagd, maar de gezondheidstoestand van de man verslechterde, doordat hij in een verwarde toestand terecht was gekomen. De man weigerde daardoor eten en drinken en trok zijn infuus eruit.

Onnodig lijden

De familie wilde dat de man naar huis werd gebracht en door medicatie in slaap zou worden gehouden. Dit, om verder lijden te voorkomen. Onder toezicht van de huisarts zou dit zogeheten palliatieve sedatie worden ingezet. Daarnaast zou thuiszorg worden ingeschakeld.

Te laat

Kort na Pasen werd de bejaarde man thuisgebracht. De geriater had echter geen zorg geregeld. De huisarts en de apotheker wisten van niets. Het ambulancepersoneel zou medicatie mee hebben gekregen, maar ook dit bleek niet het geval.

De huisarts kreeg te laat te horen dat hij moest worden ingezet. Van hem kon daarom niet worden verwacht dat alles alsnog werd geregeld.

Regie

Het tuchtcollege verwijt de geriater dat hij na het ontslag geen zorg meer heeft verleend, althans niet de regie hiervan in handen heeft gehouden. Hij was nog hoofdbehandelaar en had de man pas naar huis mogen laten brengen als alles tot in de puntjes was geregeld.

Erkenning

De bejaarde man overleed kort daarop alsnog. De tuchtrechters hielden het bij een waarschuwing, omdat de geriater erkent dat het ontslag van deze patiënt beter had moeten verlopen. En hij onderzoekt hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.