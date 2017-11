'Huizen in Groningen zijn door gaswinning ruim twee procent minder waard'

Huizen in onze provincie zijn minder waard na 'Huizinge'. (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Woningen in Groningen zijn na de zware aardbeving van vijf jaar geleden bij Huizinge gemiddeld 2,2 procent minder waard geworden. Tot die conclusie komt het onderzoeksbureau 'Atlas voor gemeenten'.

Dat heeft de ontwikkeling van de huizenprijzen onderzocht, na de aardbeving in 2012 van 3.6 op de Schaal van Richter bij Huizinge. Dat is de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen.

Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste twee jaar de negatieve effecten op de huizenprijzen het grootst waren. Na het aankondigen van allerlei maatregelen zijn die afgenomen.

Afgevlakt

De onderzoekers constateren dat vanaf vorig jaar de prijsdaling van huizen door de gaswinning verder zijn afgevlakt. Daarbij wordt wel aangetekend dat er grote verschillen zijn tussen de risicogebieden.

In gebieden waar meer dan twintig procent van woningen zijn beschadigd, is waardedaling volgens de onderzoekers 'waarschijnlijk.'

Stad Groningen

Uit de cijfers blijkt ook dat in de stad Groningen de huizen in de eerste twee jaar na Huizinge 2.9 procent minder waard zijn geworden. Daarna krijgt de gaswinning daar minder invloed op. Het afgelopen jaar zijn de huizen in de stad door de gaswinning met 0,9 procent in waarde gedaald.

Loppersum meest te lijden

De huizenprijzen in de gemeente Loppersum hebben het meest te lijden onder de aardbevingsproblematiek. In de eerst twee jaar lag de prijsdaling door de gaswinning daar op 8,7 procent. Het afgelopen jaar is dat iets gezakt: naar 7,4 procent.

Hoger beroep

De cijfers komen naar buiten op de dag dat het Gerechtshof in Leeuwarden zich buigt over de waardevermindering van woningen in het aardbevingsgebied. De stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) sleepte de NAM voor de rechter.

Die bepaalde in eerste instanties dat het gasconcern direct het waardeverlies van alle huizen aan de eigenaren moet vergoeden. Ook als woningen niet zijn verkocht. De NAM ging vervolgens in hoger beroep, dat de komende twee dagen door het Gerechtshof wordt behandeld.

