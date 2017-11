PvdA Groningen: bied rokende zwangere vrouwen professionele hulp aan

De PvdA in Groningen dient woensdag een motie in voor een pilot 'stoppen met roken voor zwangeren'. Dat doet de partij omdat zij constateerde dat teveel vrouwen tijdens de zwangerschap blijven roken.

'Dit sluit mooi aan bij ons streven voor een rookvrije stad', motiveert raadslid Maarten van der Laan de motie.



Professionele hulp

Vooral laagopgeleide vrouwen roken tijdens de zwangerschap door. Het Trimbos Instituut becijferde dat dit percentage op 22 procent ligt. Volgens datzelfde instituut weet deze groep vrouwen vaak niet hoe hulp ingeschakeld moet worden. Experts vinden het dan ook de hoog tijd voor professionele hulp, zoals cocaïneverslaafden ook kunnen krijgen.



'Eigenlijk al te laat'

Groningen wil de eerste rookvrije stad Nederland worden en in de gemeentelijke begroting wordt extra ingezet op gezonde zwangerschap. 'Een pilot om vrouwen te steunen om met roken te stoppen past daar goed bij', vindt Van der Laan.

Hij hamert ook op voorlichting, al voordat vrouwen zwanger zijn. 'De huidige inzet begint pas op het moment dat de vrouw zwanger is en dan is het eigenlijk al te laat. Met ons voorstel kunnen we goed aansluiten bij de kennis die er al in deze stad is', besluit het PvdA-raadslid.

