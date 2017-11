Politieke kopstukken zijn het oneens over einddatum DAL-fusie

De fractievoorzitters van de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn het nog niet eens over een mogelijke einddatum waarop de gemeentelijke fusie afgerond moet zijn.

Dinsdagavond kwamen politieke kopstukken bijeen op het gemeentehuis van Delfzijl om aan een voorstel te werken waarin de einddatum van de fusie is vastgelegd. Volgens fractievoorzitter Cees van Ekelenburg van D66 Appingedam hinkelen de partijen nog op twee benen. 'We zijn het nog niet eens geworden of het nou 2020 of 2021 moet worden.'

Voorstander

Volgens Henk Lameijer van Lijst 2014 uit Delfzijl staat het in ieder geval wel vast dat de fusie niet later plaatsvindt. Onder anderen Edward Stulp van Lijst Stulp in Delfzijl was voorstander van fuseren op 1 januari 2023, zodat de raden die in maart 2018 gekozen worden, hun volledige raadsperiode vol kunnen maken.

'Maar Lijst Stulp en ook het CDA in Appingedam hebben 2020 en 2021 toegezegd als einddatum', zegt Lameijer.

'Eerst nog in de coalitie afstemmen'

Dat lijkt erop dat het CDA van Appingedam op 16 november voor de herindeling gaat stemmen. Maar CDA-voorman Bert Raangs houdt net als tijdens de laatste commissievergadering van de Damster raad de kaarten nog tegen de borst. 'Eerst nog in de coalitie afstemmen', blijft het credo van Raangs. Het CDA zit samen met Gemeentebelangen in het gemeentebestuur van Appingedam.

Gezamenlijk besluit

De fractievoorzitters zijn op initiatief van Loppersum Vooruit, D66 Appingedam en Lijst 2014 bijeengeroepen. Het doel van de avond was een voorstel opstellen waarin ze gezamenlijk de einddatum zouden bepalen. Het voorstel zou dan op donderdag 16 november, wanneer de drie raden tegelijkertijd een beslissing nemen over de DAL-toekomst, worden ingediend.

Nu het voorstel er niet ligt, is het zaak dat de gemeenteraden volgende week gezamenlijk een besluit nemen over de einddatum. Als dat niet gebeurt, is het aan de colleges om een datum te prikken.

