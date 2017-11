Pekelders niet langer klant, maar gewoon inwoner

(Foto: Altjo Wubbema/Groningen in Beeld)

Klantcontacten, klantkanalen, klantgerechtigheid en klantverkeer. Het zijn vier woorden uit de begroting van de gemeente Pekela voor komend jaar. Maar deze zorgen nogal voor vraagtekens in de Pekelder gemeenteraad.

'De supermarkt heeft klanten en burgers koop je bij de snackbar', zegt SP-fractievoorzitter Pim Siegers. 'Klantkanalen?', vraagt hij zich hardop af. 'Ik weet niet eens wat het zijn. De term 'klant' moet uit de stukken en uit de hoofden van de gemeente verdwijnen.'

Klant, klant en nog eens klant

Het woord 'klant' komt 33 keer voor in de begroting en de najaarsnota van Pekela. Siegers: 'De relatie overheid-inwoners is niet dezelfde als ondernemer-klant.'

Het Pekelder college van burgemeester en wethouders kan zich vinden in de kritiek. 'We moeten zo snel mogelijk af van het woord klanten', erkent wethouder Hennie Hemmes (SP). 'U leest dit volgend jaar in de begroting normaal gesproken niet weer.'

Overleg

De gemeente Pekela moet nog wel in overleg met Veendam over haar klanten, burgers en inwoners. De twee gemeenten hebben een gezamenlijke ambtelijke organisatie en dat betekent dat Veendam ook iets moet vinden van een nieuwe naam voor het gezamenlijke Klant Contact Centrum.