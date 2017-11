Toch geen hellingbaan op station Winsum; raadsleden 'ongelooflijk boos'

Woede in de Winsumer politiek. De lift op het treinstation van Winsum lijkt toch niet vervangen te worden door een hellingbaan. Dat zet kwaad bloed bij de gemeenteraad.

'Ik ben hier ongelooflijk boos over. Nog twee maanden en dan is het 2018, dan zouden de werkzaamheden beginnen. Dan laat ProRail het nu pas via een informele weg afweten. Dat kan niet', zegt PvdA-fractievoorzitter Jan-Willem Nanninga.

Storingen en vandalisme

Dankzij de lift kunnen gehandicapten het perron van Winsum bereiken. De afgelopen jaren werd die echter geplaagd door storingen en vandalisme. Daardoor moesten mensen in een rolstoel regelmatig een station eerder of later uitstappen om weer thuis te komen.

Winsum had daarom lange tijd de wens om de lift te laten vervangen door een hellingbaan op het station. ProRail had toegezegd dit uiteindelijk in 2018 te willen uitvoeren. Maar nu laat ProRail in de Ommelander Courant weten dat vervanging van de lift van de baan is vanwege problemen met de bodem.

'ProRail laat het afweten'

Het CDA bereidt een motie voor tegen de keuze van ProRail. Die krijgt hoogstwaarschijnlijk steun van alle fracties in de raad. Ook CDW 2.0-fractievoorzitter Nico Werkman is 'verbijsterd' dat de hellingbaan niet doorgaat: 'We hadden veel geduld voor vervanging van de storingsgevoelige lift. Maar ProRail laat het afweten.'

Wethouder Bert Westerink zegt formeel nog niks gehoord te hebben van ProRail, maar het al wel via informele wegen te hebben gehoord. Hij is teleurgesteld: 'Als gemeente zijn we in een lastig parket geplaatst. We gingen ervan uit dat hij er kwam, daar hebben we op vertrouwd. Helaas hebben we nu niet de mogelijkheid om te zeggen: dit pikken we niet.'

De gemeente gaat op korte termijn in gesprek met de spoorbeheerder om de kwestie te bespreken. Er komt nu hoogstwaarschijnlijk een nieuwe lift die minder storingsgevoelig is.

