Donar beleeft slechte avond in Frankrijk

De basketballers van Donar hebben slechte zaken gedaan in de Europe Cup. De Groningers verloren in Frankrijk met 60-49 van Le Portel.

Donar begon goed aan de wedstrijd en stond na het eerste kwart zeven punten voor (8-15). In het tweede bedrijf zakte het niveau van de ploeg van coach Erik Braal flink in, waardoor het bij rust 31-21 stond.

Tweede helft

In het derde kwart herstelden de Groningers zich enigszins (47-41), maar in het laatste kwart kwamen de Groningers er opnieuw totaal niet aan te pas.

Topscorer aan de kant van de Groningers was Stephen Domingo met elf punten.

Dourisseau ziek

Jason Dourisseau ontbrak bij Donar wegens ziekte. Arvin Slagter was wel mee naar Frankrijk, maar speelt nog altijd niet door een enkelblessure.

Leek

Donar won eerder wel de 'thuiswedstrijd' van Le Portel met vijf punten verschil. In Leek werd het 77-72.

Nog twee te gaan

Donar speelt nog twee thuiswedstrijden in de poule. Volgende week woensdag is KK Bosna uit Sarajevo te gast in MartiniPlaza. Drie weken later, op woensdag 6 december, komt Telenet Giants Antwerp op bezoek in Groningen.