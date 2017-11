Werk- en celstraffen voor oplichters

Een 50-jarige man uit Stadskanaal moet vijf maanden de cel in voor oplichting. Hij werd hier al eerder voor veroordeeld.

Hij huurde samen met een 51-jarige man uit Farmsum en een 42-jarige Hoogezandster biertaps, bierfusten, e-bikes en gereedschap in onder meer Norg, Assen en Veendam. De spullen werden uiteindelijk niet teruggebracht, maar doorverkocht.

De Farmsumer is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De 42-jarige man uit Hoogezand zit momenteel al vast vanwege een overval vorig jaar in Zuidlaren. De rechter legde hem voor de oplichting drie maanden voorwaardelijk op.

Niet de eerste keer

De oplichtingspraktijken speelden al in 2014. Het was voor het drietal niet de eerste keer. De Knoalster was bij negen oplichtingen betrokken, de andere twee bij acht.