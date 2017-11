Blaftaks wordt inzet raadsverkiezingen Pekela

De gemeente Pekela blijft ook komend jaar hondenbelasting innen. In de gemeenteraad klinkt weliswaar enige steun voor gefaseerde afschaffing van de belasting, maar het bijkomende prijskaartje is voor de raad vooralsnog te hoog.

De gemeente Pekela incasseert nu ieder jaar zo'n 107.000 euro met de hondenbelasting. Als dat wegvalt, wordt er meteen een gat in de begroting geslagen.

Ozb in plaats van hondenbelasting

Het initiatief tot afschaffen van de belasting voor de viervoeters komt van GroenLinks-raadslid Elly Knevelman. 'We weten allemaal dat de hondenbelasting wordt gebruikt als dekkingsmiddel voor een sluitende begroting', zegt zij. Knevelman stelt voor om het geld via een verhoging van de ozb binnen te halen. 'Dat is een eerlijkere verdeling.'

Raadsverkiezingen

Het college van burgemeester en wethouders brandt z'n vingers voorlopig niet aan de blaftaks. 'Het is aan de gemeenteraad om hier iets van te vinden', zegt burgemeester Jaap Kuin.

'Als de ozb dusdanig verhoogd wordt, dan zijn we in Pekela in een klap een van de duurste gemeenten en dat willen we ook niet', aldus Kuin. 'Dus ik stel voor dat het inzet wordt van de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.'

Zes gemeenten

Verreweg de meeste gemeenten in Groningen innen geen hondenbelasting meer. Bedum, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Menterwolde en Pekela doen dat nog wel.

De gemeente Groningen heeft dit jaar de hoogste tarieven van de provincie. Daar betaal je voor één hond 117,60 euro belasting. De gemeente Menterwolde is de goedkoopste. Daar kost een hond 38,70 aan belasting.