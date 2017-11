VVD Winsum stelt vragen over 'hart van het Hogeland'

VVD-raadslid Harry Jonkman vroeg tijdens de Winsumer raadsvergadering dinsdag duidelijkheid om uitspraken over het 'hart van het Hogeland'.

In de begroting van Eemsmond staat dat Uithuizen 'het hart is van het Hogeland'. De PvdA in die gemeente vroeg zich af of dat ook was kortgesloten met de fusiepartners.

Burgemeester Marijke van Beek zei toen met een kleine glimlach dat het stuk ook is verstuurd naar Bedum, De Marne en Winsum en dat die daar geen opmerkingen over maakten. 'Dus we gaan ervan uit dat ze het met ons eens zijn.'

Jonkman maakte dinsdag duidelijk dat nog niet is bepaald wat het (bestuurlijke) centrum van de nieuwe gemeente Het Hogeland gaat worden, en dat zulke uitspraken de herindeling niet ten goede komen.

Koopcentra

Burgemeester Rinus Michels liet daarop weten contact te hebben gehad hierover met zijn collega's, in het bijzonder met Van Beek. Volgens Michels is de kou inmiddels uit de lucht omdat het met name ging om de koopcentra.

In Winsum, Bedum en De Marne doen inwoners veelal hun inkopen in de stad Groningen. In en om Uithuizen gaan mensen vooral naar hun eigen dorp.

'En daarnaast, met alle respect, ik ga niet de begrotingen van de collega-gemeenten van a tot z nalezen', zei Michels met een knipoog.

Het komende jaar wordt besloten of de fusiegemeente een (bestuurlijk) centrum krijgt en waar de ambtelijke organisaties komen te zitten.

