Erik Braal: 'We moeten nog wel even goed in de spiegel kijken'

De coach van Donar, Erik Braal, laat na afloop van de verloren Europese wedstrijd tegen Le Portel weten 'enorm teleurgesteld' te zijn. Zijn ploeg verloor dinsdagavond in Frankrijk met elf punten verschil (60-49).

'We spelen een wedstrijd waarin we vanaf het begin veel makkelijke open ballen niet raken. We hadden op een gegeven moment een ongelofelijke hoop aanvallende rebounds. Als je daar vervolgens niet uit scoort, dan voel je natuurlijk toch een beetje het vertrouwen wegglijden.'

Gemis van Dourisseau en Slagter

De coach vindt ook dat zijn ploeg de ervaring van Jason Dourisseau (ziek) en Arvin Slagter (blessure) miste. 'Dat zijn jongens die het in deze situatie leuk vinden om te spelen, wat meer ervaren zijn en gewend zijn aan deze pressie.'

'En nu zag je toch dat wat andere jongens, zoals Stephen Domingo, die het verder prima deed hoor, vrij veel minuten moeten maken. En hij moet dit soort dingen gewoon nog leren. Dan merk je wel dat je ervaring mist.'

Team op de rails

Donar speelt nog twee thuiswedstrijden in de poule, tegen KK Bosna en Telenet Giants Antwerp. De coach van Donar hoopt zijn team dan weer op de rails te hebben.

'Ik vind het wel goed dat we de schade hier beperkt houden, terwijl we ontzettend slecht staan te spelen aanvallend. Dus dat zijn wel punten waar we mee verder kunnen.'

'Ik zeg niet: dat doen we effe'

'Maar als je me nu vraagt hoe ik kijk naar die twee wedstrijden? Dan ben ik niet zo dat ik zeg: nou we gaan het effe doen. We moeten nog wel even goed in de spiegel kijken om ervoor te zorgen dat we die twee wedstrijden goed gaan afsluiten. Dat is duidelijk', besluit Braal.

Lees ook:

- Donar beleeft slechte avond in Frankrijk