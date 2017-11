Zoutkamper visser is 'kampioen' afvalinzamelaar op zee

Je zou hem kampioen afvalvissen kunnen noemen: de 32-jarige Sander Meijer uit Zoutkamp. De kreeftjesvisser zette vorig jaar maar liefst 100 big bags gevuld met troep op de kade.

Meijer behoort daarmee tot de topinzamelaars van Nederland, en Nederland steekt weer met kop en schouders boven andere Europese landen uit als het gaat om inzamelen van afval op zee.

Wc-potten

De big bags die hij en andere vissers gebruiken, worden beschikbaar gesteld door KIMO, een Europese organisatie van 150 kustgemeenten. De KIMO zorgt ervoor dat het opgeviste afval wordt gerecycled.

De Zoutkamper is meestal ver op de Noordzee op kreeftjes aan het vissen. Hij komt daar de meest uiteenlopende artikelen tegen in zijn netten. Meijer: 'Wasmachines, wc-potten, koelkasten, strandartikelen, oliefilters, verfblikken, noem maar op'.

Verkeersroutes

Dat zijn spullen die je niet verwacht op de zeebodem zo ver uit de kust. Meijer heeft wel een verklaring: 'Ik denk dat het ermee te maken heeft dat boven de Nederlandse kust de verkeersroutes erg druk zijn, er is veel scheepvaart. Het kan zijn dat die schepen troep overboord kieperen.'

'Eigen visgronden schoonhouden'

Maar waarom gaat Meijer zelf zo netjes om met al dat afval dat hij naar boven haalt? Is het om het imago van de visserij te verbeteren? 'Nee, niet in eerste instantie. Ik doe het vooral om onze eigen visgronden schoon te houden. Daar moeten we tenslotte ons dagelijks brood verdienen.'

Lees ook:

- Oeps: Jacht van Steve Jobs botst bijna op Zoutkamper visser

- Strandschoonmaak: plastic, een matras en een oefenbom

- Flessendoppen en visnetdraden meest gevonden items tijdens strandschoonmaak