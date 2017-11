Groningen en Drenthe stampen duizend laadpalen voor elektrische auto's uit de grond

In de provincies Groningen en Drenthe komen duizend oplaadpalen voor elektrische auto's. Hiervoor wordt een aanbesteding gedaan.

'Daar is geld voor nodig. We kunnen een forse subsidie van het Rijk krijgen en die hebben we nu aangevraagd', zegt de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie).

'Eerlijk verdeeld'

De palen worden eerlijk verdeeld over beide provincies, zegt Stelpstra tegen RTV Drenthe. In totaal zijn er 27.000 laadpalen in Nederland. Dat is anderhalf keer zoveel als in 2016.

Nederland heeft ongeveer 27.000 stroompalen voor elektrische auto's. Dat is anderhalf keer zoveel als in 2016. Drenthe heeft weinig van die openbare oplaadpalen. Maar daar komt nu verandering in.

Lees ook:

- 'Groningen loopt achter met laadpalen, dus doen we het zelf'

- Stad heeft eerste elektrische snellaadpaal voor taxi's

- Stad krijgt er nieuw transferium bij