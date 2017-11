Rondje Groningen: Buschauffeur maakt 'sicke roadtrip' naar Delfzijl

Elke dag zet RTV Noord de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: een beschuitje eten met...

1) Soms komen dromen uit

'Eén man is van Onderdendam tot Spijk met me mee gereden. Op de weg leer je elkaar echt kennen. Dat is nu een vriendschap voor het leven'. De satirische nieuwssite De Speld komt met het exclusieve verhaal van buschauffeur Harm Biersma, voor wie tussen Stad en Delfzijl een droom uitkwam...

2) Brakke brunch

Er is weer een prijzenslag in de supermarkten op komst. Goed nieuws voor de eeuwig blutte student, schrijft universiteitskrant UK uit Groningen. De UK vraagt zich af: waar is de beste 'brakke brunch' te koop?

3) Ook in Gent gaat niets boven Groningen

Het zal ongetwijfeld schier wonen zijn in dit studentencomplex in de Belgische stad Gent.



4) Swingend Sellingen



Goed nieuws voor wie vroeger met de voetjes van de vloer ging in 't Olle Stee in Sellingen: want er komt een reünie aan. In de zomer van volgend jaar, dus er is nog even tijd om wat nieuwe danspasjes in te studeren.





5) Verloren in de tijd

Fotograaf Jascha Hoste legt verlaten gebouwen in binnen- en buitenland vast voor Lost in Time. Dit keer viel zijn oog op het verpauperde complex van metaalfabriek Werwi in Winschoten, die jaren geleden failliet ging.

6) Beschuitje eten met...

Als ze mochten kiezen, zouden ze misschien liever Enzo Knol of Justin Bieber ontmoeten, maar de leerlingen van jenaplanschool St. Willbrordus in Oude Pekela mochten een beschuitje eten met burgemeester Jaap Kuin. Ook niet verkeerd natuurlijk.

7) Kleurrijk Stadspark

Dronefotograaf Droninger post op Instagram regelmatig mooie platen waarop Groningen in vogelvlucht te zien is. Zoals deze, van het Stadspark.

8) Wat te doen bij mist?

Komende nacht wordt het mogelijk weer mistig, meldt RTV Noord-weervrouw Harma Boer. Daarom nog even wat handige tips van de verkeersinformatiedienst VID: wat te doen bij mist?



9) Op de bres voor Dennie

Dennie Jager uit Wagenborgen kan niet meer lopen sinds een ongeluk met zijn scooter. Maar daar legt hij zich niet bij neer. Via zijn stichting Walk On verzamelt hij geld in voor hemzelf en lotgenoten. Henk de Haan en Peter 'Rooie Rinus' de Haan schieten hem te hulp.

10) Een bijzondere twaalfde man

Geen katje om zonder keepershandschoenen aan te pakken, voor doelman Ruben Otter van Winsum. Tegenstander Zuidhorn schakelde een wel erg bijzondere twaalfde man in, zo blijkt uit dit filmpje op Dumpert.



11) Kak!

Tsja, of dit nou helemaal de juiste beleving is...

