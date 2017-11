Definitief: deze drie wensen voor de Ring Zuid worden werkelijkheid

De kogel is door de kerk: er is geld genoeg voor de drie extra wensen voor de Ringweg Zuid. Dit betekent het voor automobilisten en Stadjers.

In maart dit jaar werd het Tracébesluit van de Zuidelijke Ringweg gewijzigd. Daarbij werd ook groen licht gegeven aan drie extra wensen van het projectbureau Aanpak Ring Zuid in het gehele plan. De voorwaarde was wel dat er in het eerste jaar van de werkzaamheden, geen grote financiële tegenvallers mochten zijn.

Die zijn niet aan de orde, wordt woensdagmiddag vastgesteld. Dat betekent dat deze drie wensen werkelijkheid worden in het totale plan van 721 miljoen euro, het duurste infrastructuur-plan in het Noorden tot nu toe:

1. De Europaweg wordt aan beide kanten aangesloten

De afrit van de Ringweg naar de Europaweg wordt een van de belangrijkste in het plan van de vernieuwde Rinweg Zuid. Omdat de afritten naar de Hereweg en de Oosterpoortwijk voorgoed verdwijnen, is de Europaweg-afrit de belangrijkste toegangsrit naar het UMCG, het Noordlease Stadion en het Sontplein, met onder meer de IKEA en de Bauhaus.

Toch kon je in de originele Ring Zuid-plannen vanaf de Europaweg maar één kant de Ring af en op: de westelijke richting van het Julianaplein. Nu de financiering rond is, komt er een op- en afrit richting het oosten bij.

Door het gebruik van speciaal 'stil' asfalt, moet de geluidsoverlast van de extra op- en afrit beperkt blijven. De aannemer stelt ook dat het verkeer door de extra wegen veiliger wordt. De vraag is daarom waarom de extra af- en oprit niet tot de originele kernplannen behoorde.

2. Een fietstunnel bij de Esperantostraat

De spoorweg over de Esperantostraat is voor veel mensen een belangrijk kruispunt in de stad. Het is de auto- en fietsverbinding tussen de Hereweg, Helpman, de Oosterpoortwijk en het Noordlease Stadion. De kruising sneuvelt echter in de plannen voor de Zuidelijke Ringweg.

Omdat de spoorweg op de plek met één spoor wordt verbreed en de Ringweg er ondergronds in plaats van bovengronds wordt, is er geen ruimte meer voor een auto-oversteek. Automobilisten worden in de toekomst over de zuidelijkere, nieuwe Helperzoomtunnel geleid.

Een van de extra wensen was dat de Esperantokruising nog wel een oversteek zou hebben voor fietsers en voetgangers. Die Esperantotunnel komt er nu, net als de ringweg onder het spoor door.

3. Meer groen op het Julianaplein

De derde ingewilligde wens zorgt voor meer groen op het grootste knooppunt van Groningen: het Julianaplein. Twee nieuwe afbuigingen in het plan komen daarin in een tunnel terecht, met een groene bovenlaag er bovenop. Het gaat over de afbuiging vanaf de A28 richting het westen, en de afbuiging vanaf het oosten naar de A28.

Automobilisten die vanaf de A28 de ring op rijden naar het oosten, zien op die manier niet twee wegen onder hen, maar passeren een groene vlakte met gras en bomen. De aanpassing levert een minimale verbetering voor het geluid op. Zoals het er nu naar uitziet, heeft de nieuwe tunnelsituatie geen gevolgen voor het verkeer.

Eerstvolgende stap: bomenkap

De voorbereidingen aan de bouw van de ringweg zijn al in volle gang. De volgende zichtbare stap zal het kappen van 600 bomen zijn, die nu om de ringweg heen staan. Die kap staat gepland op 15 november, maar een spoedprocedure bij de Raad van State kan de kap in de weg staan.

