Afscheid van een roerige carrière: 'Spijt is een loos woord'

Stormachtig. Zo zou je de politieke carrière van de 71-jarige Harrie Houwerzijl misschien het beste kunnen samenvatten.

Na bijna twintig jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek van Delfzijl, zwaait het flamboyante raadslid volgend jaar maart na de gemeenteraadsverkiezingen af. 'Ik zou er een boek over kunnen schrijven, maar ik vrees dat het slecht gelezen wordt', zegt Houwerzijl met een glimlach.

Grillige carrière

Toch heeft zijn loopbaan alle ingrediënten voor zijn politieke memoires. Houwerzijl heeft in zijn tijd als VVD-wethouder van 2000 tot 2006 roerige tijden meegemaakt. Het boek zou dan ook alles behalve een zoetsappige roman worden.

'Ik was misschien wel de grootste aanstichter. Het heeft destijds terecht mijn kop gekost', blikt Houwerzijl terug. 'Die periode van 2000 tot 2006 is iets dat ik niet graag weer mee zou willen maken.' Toen Houwerzijl afgelopen weekend besloot om het bijltje erbij neer te leggen flitste de bestuurlijke crisis toch weer voorbij.

Moeilijk en emotioneel besluit

'Het was een moeilijk en emotioneel besluit om te stoppen. Ik stond in mijn werkkamer en keek naar alle boeken en alle stukken die zijn geproduceerd. En toen moest ik als eerste denken aan die roerige tijd. Jemig, het is niet niks wat er allemaal is gebeurd.'

Maar hoe zat het ook als weer? Daarvoor moeten we terug naar de periode tussen 2000 en 2004. Houwerzijl ziet als beginnend wethouder de ene burgemeester na de andere vertrekken. 'Ik heb de afgelopen twintig jaar de meeste burgemeesters meegemaakt. Dat is een record. Maar niet iets om trots op te zijn', zegt Houwerzijl.

'Intern was het een puinhoop'

Met één burgemeester loopt de spanning wel heel erg hoog op. In 2004 wordt PvdA-burgemeester Maritje Appel gekozen, toen nog door een referendum. Ze is daarmee één van de eerst gekozen burgemeesters van Nederland.

'Ik was verbaasd dat zij erdoorheen kwam', zegt Houwerzijl. 'Ik vond mevrouw Appel niet bekwaam genoeg en ik was het volledig oneens met haar beleid. Vooral intern was het een puinhoop.'

Het hoogtepunt volgt in februari 2006. De wethouders zijn het niet eens met het vertrek van gemeentesecretaris Bert Visser. Volgens hen heeft Appel hem aan de kant gezet.

Wethouders plegen bestuurlijke coup

Wanneer Appel op vakantie is in de Verenigde Staten, besluiten de overgebleven wethouders haar belangrijkste portefeuille af te nemen; personeel en organisatie. 'Dat mag je een coup noemen. Misschien niet verstandig. Maar we hebben het met het hart gedaan. Het was onwerkbaar.'

We pleegden een coup. Misschien niet verstandig, maar het was onwerkbaar Harrie Houwerzijl

De gemeentelijke politiek van Delfzijl kent ondertussen een oneervolle lijst met de ene bestuurlijke crisis na de andere. Inwoners hebben geen vertrouwen meer in de politiek en trekken met witte zakdoeken naar het gemeentehuis.

Het Sicilië aan de Eems

Burgemeester Maritje Appel stapt uiteindelijk op en noemt de havenstad 'het Sicilië aan de Eems'. Ook de wethouders nemen hun verantwoordelijkheid. Zo komt er een einde aan het wethouderschap van Harrie Houwerzijl.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 keert Houwerzijl terug in de Delfzijlster politiek. Dit keer niet op het pluche, maar als raadslid van de VVD. Hij merkt dat de bestuurlijke crises van de afgelopen decennia nog naijlen. 'Delfzijl heeft flinke deuken opgelopen', zegt Houwerzijl.

Delfzijl heeft flinke deuken opgelopen Harrie Houwerzijl

'Ik heb woorden gebruikt die erger waren dan klootzak'

Financieel staat het water de gemeente aan te lippen. Maar langzaamaan kruipt Delfzijl uit het dal. Toch loopt de lokale politiek hier en daar enkele krasjes op. In wordt recent zelfs weer geschreven over 'het Sicilië aan de Eems'.

Nadat Houwerzijl overhoop ligt met Jan Ottens van Seniorenpartij Delfzijl, vliegt de VVD-er verbaal uit de bocht tegen fractievoorzitter Edward Stulp van Lijst Stulp. 'Ik heb woorden gebruikt die erger waren dan klootzak', zegt Houwerzijl die de woorden niet wil herhalen.

Breuk met de VVD

Volgens Dagblad van het Noorden hebben getuigen destijds gehoord dat het Houwerzijl zijn collega-raadslid Stulp buiten de microfoon uitmaakte voor NSB'er. Stulp dreigde daarop naar de politie te stappen als Houwerzijl niet openbaar zijn excuses zou aanbieden.

Burgemeester Beukema grijpt in en Houwerzijl biedt daarop zijn excuses aan. Maar de publieke 'mea culpa' volgt later. Houwerzijl is inmiddels al vertrokken bij de VVD en als Lijst Houwerzijl verder gegaan.

Ik ben een zondaar

In zijn eerste raadsvergadering als eenmansfractie doet Houwerzijl publiekelijk zijn excuses nog eens over. 'Ik ben een zondaar', spreekt hij tot de Delfzijlster raad.

Achteraf gezien was het uitspreken van die woorden al het afscheid van Houwerzijl. 'Misschien zag ik het toen al wel aankomen.'

Sterven in het harnas

Toch laat Houwerzijl weten dat hij met Lijst Houwerzijl mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 'Ik wil sterven in het harnas', klinkt het vol vuur uit zijn mond.

Maar na overleg met zijn vrouw en enkele trouwe vrienden trekt de kleurrijke politicus zijn conclusies; stoppen. 'Soms ben ik moe. Sommigen zeggen; je bent al 71 jaar, je hebt genoeg gewerkt.'

Ik mag graag jennen, ook al wordt dat niet altijd in dank afgenomen Harrie Houwerzijl

'Ik heb mij altijd ingezet voor Delzfijl'

Dat Houwerzijl toch liet weten mee te willen doen aan de verkiezingen, was om ook een beetje te jennen. 'Ik mag graag jennen. Ook al wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Maar dat met Stulp ging te ver. Je mag mensen niet kwetsen', zegt Houwerzijl.

Spijt heeft de politicus nergens van. 'Dat is een loos woord. Ik sta voor alles wat ik heb gedaan. Ik wil niet kleurloos zijn en ik heb mij altijd met ziel en zaligheid ingezet voor Delfzijl. Het werk als raadslid ga ik missen. En ik hoop dat ze mij ook gaan missen. Zo ijdel ben ik wel.'

