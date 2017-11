'Quick-fit oplossing' voor snel energieneutraal maken van huizen

Huizen in Nederland kunnen snel energieneutraal gemaakt worden, zonder dat de woonlasten verhogen. Dat betogen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en een aantal experts.

Onder de naam Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) komen ze met de 'Quick-fit oplossing', waarbij huiseigenaren zelf een hybride-warmtepomp moeten aanschaffen.

Helft minder gas

In combinatie met betere isolatie kan het gasgebruik per huishouden met minstens de helft worden verminderd, wordt beloofd. Daarnaast moeten de eigenaren elektriciteit rechtstreeks vanuit zonne- of windenergie halen.

'Beperkte investering'

Volgens SEN is de aanschaf van een warmtepomp voor de huiseigenaren een 'beperkte investering'. Voor bedrijven en overheden is het ook interessant om mee te doen, bepleit SEN.

Andere partijen - overheden, financiers en het bedrijfsleven - hebben ook een rol in het Quick-fit idee. Die moeten zorgen voor een versnelde invoering van het omzetten van afval tot groen gas.

Plannen

De Stichting Samen Energie Neutraal vraagt geld aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om de plannen verder uit te kunnen werken.

