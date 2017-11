Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Iedereen zou de griepprik moeten krijgen (Foto: leonardini / sxc stock exchange)

Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepprik. Die is bedoeld voor mensen van zestig jaar en ouder en voor mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals astma of een hartziekte.

Mensen die niet tot deze groep behoren kunnen de griepprik ook krijgen, maar moeten het vaccin zelf bij de apotheek kopen. Griepprik voor personeel Seniorenorganisatie KBO-PCOB stelde deze week dat alle verpleegkundigen en verzorgenden ook een griepprik moeten halen. Volgens de organisatie is het wenselijk dat iedereen in de gezondheidszorg zich laat inenten tegen de griep. Dat zou oudere patiënten beter beschermen. Voor iedereen? Is het logisch dat iedereen die niet in de risicogroep zit, de griepprik zelf moet betalen? Zou iedereen die gezond is niet ook de groepprik moeten krijgen? Onze Lopend Vuur vandaag: