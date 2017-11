Stadskanaal wil nog steeds herindelen, maar met wie?

De gemeente Stadskanaal is duidelijk over de herindeling: We doen iets goed, maar op termijn kunnen we niet zelfstandig blijven.

Die boodschap brengt burgemeester Baukje Galama woensdagmorgen nogmaals over aan de gedeputeerden Patrick Brouns (CDA) en Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Mislukt

Volgens Galama had ze een 'katerig gevoel' na de mislukte herindeling met Veendam en Pekela. Op verzoek van de provincie moeten deze drie gemeenten nu aantonen hoe ze hun bestuurlijke toekomst zien.

Voor Stadskanaal geldt: het liefst met andere gemeenten in een nieuwe grote gemeente, maar als dat er even niet inzit, redden we ons voorlopig zelf ook wel.

Met wie?

Met welke gemeente Stadskanaal dan samen zou gaan, is afwachten. Westerwolde is vanaf 1 januari 2018 een feit en Veendam heeft 'nee' gezegd tegen een herindeling met Stadskanaal en Pekela.

'Er komt voorlopig geen herindeling, maar onze maatschappelijke opgaven blijven groot', stelt Galama. 'We moeten nu dealen met de realiteit.'

Wat willen Veendam en Pekela?

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij dat Stadskanaal het voortouw neemt en nu aangeeft hoe ze haar eigen toekomst ziet. 'Als het goed is komen Pekela en Veendam ook tot dezelfde conclusies over hun maatschappelijke opgaven.'

Brouns moet van Pekela en Veendam nog een reactie krijgen. 'Ik had als deadline 1 november in mijn hoofd. Ik verwacht dat deze gemeenten binnenkort met hun brief komen.'

