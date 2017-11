Blijft gevoelige informatie over mislukt Warmtestad geheim?

'Hoe kan ik mijn werk als raadslid doen, als ik belangrijke informatie niet mag gebruiken in een debat?'

Woensdagmiddag besluit de gemeenteraad in Stad of de communicatie over het mislukte aardwarmteproject vertrouwelijk blijft of niet. Marjet Woldhuis, de fractievoorzitter van de eenkoppige fractie 100%Groningen, zit er mee in haar maag.

Zes miljoen euro

Wethouder Mattias Gijsbertsen vraagt de raad de communicatie geheim te verklaren, zodat hij in alle rust zaken met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kan afhandelen. Woldhuis voelt daar niets voor: 'Ik wil weten wie wanneer wat heeft gezegd, zodat ik als raadslid een eigen afweging kan maken. We hebben het wel over zes miljoen euro gemeenschapsgeld'.

Risico's te groot

'WarmteStad' is het gezamenlijk project van de gemeente en Waterbedrijf Groningen. De bedoeling was om met heet water uit de diepe ondergrond aan de noord-westkant van de stad 12.000 huizen te verwarmen. Maar het SodM vindt de veiligheidsrisico's te groot. Daarom besloot Gijsbertsen vorige week het project in de ijskast te zetten.

In mei nog eens twee miljoen

Woldhuis wil weten wanneer het SodM zijn kritiek kenbaar heeft gemaakt: 'Wij hebben als raad in mei besloten nog eens twee miljoen euro erin te steken, bovenop de vier miljoen die al was uitgegeven. Ik wil weten of wij dat besluit op basis van achterhaalde informatie hebben genomen. Als ik deze informatie niet kan gebruiken in het debat, dan ben ik met twee handen op mijn rug gebonden.'

Instemmen met geheimhouding

Voor Woldhuis is dit dus een principeel punt, maar de kans lijkt klein dat haar wens wordt verhoord. Zelfs de SP, normaal erg van de openbaarheid, neigt deze keer in te stemmen met geheimhouding. Op één voorwaarde, zegt raadslid Wim Koks: 'We snappen dat de wethouder even rustig bepaalde zaken met zijn partners wil afhandelen, maar deze geheimhouding moet van korte duur zijn. Anders stemmen wij tegen'.

Privacygevoelig

De woordvoerder van wethouder Gijsbertsen laat desgevraagd weten dat de wethouder 'op korte termijn openheid geeft.' De reden voor geheimhouding is dat er privacygevoelige informatie instaat. 'We zijn bezig te controleren van wie er precies mailtjes in zitten bijvoorbeeld.'

Op woensdag 22 november vergadert de gemeenteraad inhoudelijk over de situatie rond het aardwarmteproject.

