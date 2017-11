ProRail: 'Wethouder Winsum wist heus wel dat hellingbaan niet door zou gaan'

Heeft de Winsumer wethouder Bert Westerink (CDA) dinsdagavond de raad onvolledig geïnformeerd over het afblazen van de hellingbaan op het treinstation van Winsum?

Westerink zei dat hij formeel niet op de hoogte was gebracht door ProRail, maar daar denkt de spoorbeheerder anders over.

De lift op het station is regelmatig stuk door storingen en vandalisme. ProRail zei vorig jaar de lift te willen vervangen door een hellingbaan, maar komt daar nu op terug.

Twee miljoen euro

Uit onderzoek van ProRail is gebleken dat de aanleg van een hellingbaan twee miljoen euro zou kosten. Dat heeft vooral te maken met de bodem, zegt woordvoerder Aldert Baas: 'De bodem is vrij zwak. Daarom moet er een behoorlijke fundering komen om de hellingbaan en de twee sporen op hun plek te houden. Dat blijkt een grondigere klus dan verwacht.'

Een nieuwe lift kost zo'n vijf ton. Volgens ProRail is anderhalf miljoen extra overheidsgeld voor een hellingbaan niet te verantwoorden. Bovendien zou een nieuwe lift minder vandalisme- en storingsgevoelig zijn dan een hellingbaan.

Wethouder 'verrast'

Het nieuws dat er toch geen hellingbaan komt op het Winsumer treinstation, zorgde dinsdagavond voor boze reacties in de raad. PvdA-fractievoorzitter Jan-Willem Nanninga, die zich hard maakte voor de hellingbaan, vond het 'schandelijk'.

Opvallend is dat wethouder Westerink zei formeel nog van niets te weten: 'Ik ben verrast, dit komt zomaar uit de lucht vallen na een lange voorbereidingstijd.'

Dat terwijl ProRail eind september een gesprek heeft gehad met ambtenaren van de gemeente Winsum over het afblazen van de hellingbaan.

Mail van ambtenaar

In een mail die in handen is van RTV Noord, laat een ambtenaar van de gemeente Winsum op 3 oktober aan ProRail weten dat de wethouder wel degelijk wist van de kwestie:

'Ik heb gesproken met de wethouder. Hij was uiteraard zeer verrast van de move 'van hellingbaan naar lift'. (...) Zoals ik al verwachtte houdt wethouder Bert Westerink zich hier afzijdig van. Het is een besluit en verantwoordelijkheid van ProRail en niet van de gemeente. Het is dan ook niet nodig dat de regiodirecteur een toelichting geeft aan Bert.'



'Verbijsterd dat wethouder zo reageert'

Woordvoerder Aldert Baas vindt het daarom raar dat Westerink daarom gisteren zei dat hij verrast was: 'We zijn verbaasd dat de wethouder zo verbijsterd is. Eind september hebben we al laten weten dat we tot dit besluit zijn gekomen.'

De wethouder laat in een reactie hierop weten dat hij enkel via via, informeel, is geïnformeerd hierover. Donderdag praat hij over de kwestie met de regiodirectie van ProRail.

