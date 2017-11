Stadjer mogelijk vijf jaar de cel in voor seksuele uitbuiting

Tegen een 37-jarige man uit de stad Groningen is vijf jaar cel geëist wegens mensenhandel. De man wordt er van verdacht twee vrouwen vanaf 2006 gedurende meerdere jaren seksueel te hebben uitgebuit.

Volgens de officier van justitie heeft de Groninger misbruik gemaakt van de afhankelijke en kwetsbare positie van de slachtoffers. Hij heeft de vrouwen met geweld onder druk gezet om zich te prostitueren. Ook misleidde hij ze door hen voor te spiegelen dat het verdiende geld zou worden geïnvesteerd.

Grove inbreuk

Het OM vindt dat de verdachte op een uiterst laakbare manier heeft geprofiteerd van de slachtoffers. 'Hij heeft een grove inbreuk gemaakt op hun geestelijke en lichamelijke integriteit en zich daarbij laten leiden door eigen persoonlijk belang en zucht naar financieel gewin'.

Half miljoen

De officier schat het bedrag dat hij zo binnenhaalde op een half miljoen euro. Dat wordt teruggevorderd. De uitspraak over de strafzaak is over twee weken. De uitspraak over de terugvordering volgt op 5 december.