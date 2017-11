Zandbedrijf vernielt meerdere voetbalvelden in Oldambt

Meerdere voetbalvelden in de gemeente Oldambt zijn de afgelopen week vernield door zwaar materieel. De velden waren door het slechte weer te nat, maar ze zijn toch met zwaar materieel bezand.

In opdracht van de gemeente is door een bedrijf zand over de velden uitgestrooid. Maar het zware materieel heeft sporen getrokken in de natte grasvelden. Dat maakt sommige velden tijdelijk onbespeelbaar.

Tranen in zijn ogen

'Onze complexbeheerder heeft het bedrijf tot twee keer toe gevraagd om dit alsjeblieft niet nu te doen', zegt voorzitter Annet de Rooy van voetbalclub WVV. 'Maar het stond in de planning en het is dus toch gebeurd. De tranen stonden hem de volgende ochtend in zijn ogen toen hij de sporen zag.'

De tranen stonden hem in de ogen toen hij de sporen zag Annet de Rooy - WVV

Ook in Beerta, Bad Nieuweschans en Finsterwolde zijn velden beschadigd. Voorzitter Jan Kiewiet van de Beertster club THOS zegt dat hun velden 'net sponsen' waren. De machines zakten daardoor weg in het veld. 'We hebben zondag nog wel gevoetbald op veld 2, maar dat was eigenlijk ook niet verantwoord', zegt Kiewiet. 'We zijn hier echt niet blij mee.'

Bultjes zand

Bij BNC in Finsterwolde is het veld niet alleen licht vernield, maar is het zand ook nog eens niet goed verdeeld, zegt secretaris Jan de Boer. 'Het zand was natuurlijk ook veel te nat, dus het lag in bultjes op het veld', zegt hij. 'Wij hebben vooraf contact gehad met het bedrijf en gezegd dat ze niets moesten vernielen, maar dat hebben ze wel gedaan.'

We hebben gezegd dat ze niets moesten vernielen, maar dat hebben ze wel gedaan Jan de Boer - BNC

'Wij werken ons het leplazarus om de velden die minder zijn, goed te houden', stelt WVV-er De Rooy. 'En dan doen ze dit. Als je deskundig bent in groen en onderhoud, dan weet je dat je niet moet bezanden met zulke natte velden.'

Meteen actie

De gemeente Oldambt zegt dat het klopt dat het bedrijf dat door hen is ingehuurd schade heeft toegebracht aan enkele velden. 'Wij hebben toen ook meteen actie ondernomen', zegt een woordvoerder. 'De schade die bij ons bekend is, is inmiddels hersteld. Mochten er verenigingen zijn die zich nog bij ons melden, dan zullen we ook meteen actie ondernemen.'

Iemand bij ons heeft het bedrijf weggestuurd. Daar ben ik erg blij mee Jan Bakker - Drieborg

Weggestuurd

De voetbalclub in Drieborg is een van de verenigingen die geen problemen heeft met kapotte velden. 'Er was toevallig iemand van ons bij het sportcomplex en die heeft het bedrijf weggestuurd', zegt voorzitter Jan Bakker. 'En daar ben ik erg blij mee.'

Advies KNVB

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) adviseert grasvelden overigens vooral te bezanden in het groeiseizoen. Het toe te passen zand moet volgens de voetbalbond bovendien goed verwerkbaar zijn.