Noord Vandaag: 'Een griepprik voor iedereen is onzinnig' (Foto: RTV Noord)

Het is weer de tijd van de griepprik. Steeds minder mensen nemen hem. En dat is ook helemaal geen ramp, zegt huisarts Paul Rademaker uit Grijpskerk in Noord Vandaag. 'Als mensen griep krijgen, is dat geen drama. Misschien voor de werkgever.'

Een eventuele verplichting vindt hij dan ook niet nodig. 'Een griepprik voor iedereen is onzinnig', stelt Rademaker. Voor ouderen en mensen met een bepaalde aandoening die de griepprik nu jaarlijks halen, is dat nut er wel. 'Voor een aantal groepen is de griepprik echt wel zinvol. Maar het voorkomt ook voor hen niet honderd procent dat ze griep krijgen.' 4:40 Verder in Noord Vandaag: - Het hoger beroep van de NAM in de zaak met stichting Waardevermindering door Aardbeving Groningen ging vandaag van start. Waarover gaat het precies? 0:55 - Rolstoelers op het station van Winsum blijven aangewezen op de lift, nu ProRail een hellingbaan te duur vindt. 1:51 - Een immense baggerklus voor waterschap Noorderzijlvest: het uitbaggeren van het Damsterdiep van Stad tot aan Delfzijl. Wat wordt er met al dat slib gedaan? 8:50 - Rob Mulder ging in Veendam op zoek naar het 'geheim' achter de populariteit van hortensia's. 'Ze worden er high van.' 10:17 - 'De uitslag van de oorlog wordt niet ineens anders, maar het gaat leven', zegt verslaggever Reinder Smith over het online zetten van het archief van Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Daardoor kan iedereen zien wat er in de Tweede Wereldoorlog in zijn regio gebeurde. 14:45 - 'Wie gooit nou een wasmachine overboord? Dat is toch raar?' Visser Sander Meijer uit Zoutkamp komt de gekste dingen tegen in zijn netten. 18:37 Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.