Stad ziet af van verbod op woonbootkamerhuur

De gemeente Groningen gaat geen verbod invoeren op kamerverhuur op het water. Een eventueel verbod gaat teveel geld kosten.

'Het kan in theorie, maar het gaat zoveel geld kosten dat we daar niet aan gaan beginnen', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Hoeveel geld het exact gaat kosten is niet duidelijk, maar de wethouder legt zich er in elk geval bij neer.

Extra vergunning

'Ik vind het jammer dat we niet doormiddel van het bestemmingsplan hier een eind aan kunnen maken. Aan de andere kant zie ik nog wel veel mogelijkheden.' Daarmee doelt hij onder meer op de extra vergunning die hij wil invoeren om misstanden tegen te gaan.

2023

De wethouder is echter niet van plan om nieuwe vergunningen voor kamerverhuur op boten uit te geven. 'Wij willen voor kamerverhuur op het water dezelfde regels als voor kamerverhuur op het land. In bepaalde wijken worden ook geen extra kamers meer verhuurd, dat geldt dus ook voor het water.'

Onderzoek

De wethouder heeft een algeheel verbod voor kamerverhuur op het water laten onderzoeken. Eerder liet hij weten met het onderzoek een 'flinke kwaliteitsslag' te willen maken in met name de Diepenring. De stad wil namelijk af van slecht onderhouden schepen.

In totaal moeten er 29 boten uit de Diepenring verwijderen. Een gedeelte daarvan is slecht onderhouden, daar vallen ook kamerverhuurboten onder.

Te duur

Na onderzoek blijkt dus dat een verbod veel geld gaat kosten. Booteigenaren zouden dan een flinke som met geld moeten ontvangen om te stoppen met de verhuur van kamers. Een boot kan wel verwijderd worden, maar dat moet er gevaar zijn voor de gezondheid en veiligheid van mensen.

Lees ook:

- Extra vergunning moet misstanden kamerverhuur tegengaan

- Verbod kamerhuur op boten in Diepenring geen gelopen race