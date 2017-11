Zernike voor honderden miljoenen op de schop

Studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen zullen de komende jaren in een bouwput moeten werken.

Het Zernike-terrein in de stad gaat voor honderden miljoenen euro's op de schop, omdat beide onderwijsinstellingen gaan bijbouwen. Daarnaast komt er onder meer een innovatiecentrum van Avebe.

Wachten op de NAM

De Hanzehogeschool heeft al langer bouwplannen, maar het wachten was op overeenstemming met de NAM. Die zou de meerkosten van het aardbevingsbestendig bouwen moeten betalen. De onderhandelingen daarover hebben twee jaar geduurd.

Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman is er bijna overeenstemming en kan de bouw beginnen. 'De architect is klaar, de aanbesteding kan beginnen. Als we die contracten voor 1 januari tekenen, kunnen we snel van start.'

Flinke groei studenten

De Hanzehogeschool ziet het aantal studenten steeds verder toenemen: de afgelopen twee jaar kwam er twintig procent studenten bij. De Hanzehogeschool heeft er nu meer dan 29.000 en verwacht nog verdere groei. 'Het past nog, maar het is wel woekeren met ruimte. Het versterkt de noodzaak te gaan bouwen.'

Het is woekeren met ruimte Henk Pijlman - Hanzehogeschool

Economie en dans

De Hanzehogeschool bouwt nieuwe panden voor de economische opleidingen. Ook verhuist de dansacademie naar Zernike en komt er nieuwbouw voor conferentiecentrum De Appel. Hoe dit er allermaal uit komt te zien, is over een paar maanden duidelijk.

Volgens Pijlman sluit de nieuwbouw niet uit dat er de komende jaren nog noodvoorzieningen moeten worden gebruikt. Ook het parkeren op Zernike is nog een op te lossen probleem. De ruimte is nu al beperkt en een deel van de parkeerterreinen moet plaatsmaken voor nieuwbouw.

Feringa Building

De Rijksuniversiteit Groningen bouwt op haar beurt de Feringa Building voor de Faculty Science and Engineering. De aanbesteding daarvan ligt voorlopig nog stil, omdat aannemers denken het pand niet te kunnen bouwen voor het maximumbedrag dat de RUG ervoor uittrekt. De universiteit breidt verder de Aletta Jacobshal uit, net als het sportcentrum.

Ook de Rijksuniversiteit ziet het aantal studenten toenemen. Voor het eerst doen meer dan 30.000 studenten hun studie aan de Groningse universiteit.

Lees ook:

- Wethouder roept RUG en Hanze op meer te doen voor internationale studenten

- Hanze wil alle studenten masteropleidingen gaan aanbieden

- RUG begroet 2300 nieuwe internationale studenten