'Boetes van gemeente Leek kunnen valse hoop wekken'

De gemeente Leek wil eigenaren van verloederde panden aanpakken door brieven te sturen en boetes op te leggen. Volgens de ChristenUnie lost die maatregel helemaal niks op. Ook de VVD zet vraagtekens.

Het gaat in totaal om negen panden die de gemeente Leek 'een doorn in het oog' zijn. Vier in Tolbert, drie in Zevenhuizen, een in Midwolde en een in Leek.

Inhoud nieuwe regeling

De gemeente wil, na het constateren dat een pand in slechte staat verkeerd, brieven sturen naar de pandeigenaar. Als die vervolgens geen maatregelen neemt, legt de gemeente een dwangsom op.

De gemeente hoopt daarmee dat de eigenaar overgaat tot het opknappen van het pand.

Valse hoop

Volgens Koos Siegers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, kunnen deze boetes valse hoop wekken. 'Het is met deze regeling echt niet zo dat een pand binnen een paar dagen is opgeknapt. Een pandeigenaar zal eerder een advocaat in arm nemen voor een paar duizend euro dan zijn pand aanpakken voor misschien wel vier ton.'

VVD-fractievoorzitter Tanja Haseloop deelt de mening van Siegers. 'Wij moeten geen regels maken die vervolgens niks helpen.'

Handen in het haar

Beide fractievoorzitters hebben nog geen idee hoe het probleem wel op te lossen is. 'Als de oplossing simpel te verzinnen was, hadden wij die allang bedacht', zegt Haseloop.

Opkopen

De plaatselijke dorpsvereniging ziet het liefst dat de panden worden opgekocht, omdat dat het snelste zal werken. Beide fractievoorzitters zien dat niet zitten.

Het opkopen van de panden zal veel geld kosten en de belastingbetaler moet daarvoor opdraaien. 'Dat is niet de bedoeling', zeggen beide.

Komende woensdag

Aankomende woensdag moet de gemeenteraad stemmen over de regeling die de gemeente wil toepassen.

