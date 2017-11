Wraakporno voorkomen? Stuur je naaktfoto naar Facebook

Facebook komt met een opmerkelijke oplossing tegen 'wraakporno'. Het mediabedrijf vraagt aan haar gebruikers om naaktfoto's naar Facebook Messenger te sturen. Facebook zorgt er dan voor dat de naaktfoto's niet verspreid kunnen worden.

Facebook test de nieuwe functie eerst in Groot-Brittannië, Australië, Verenigde Staten en Canada. Facebookgebruikers in deze landen kunnen zichzelf beschermen tegen wraakporno. Dat is een vorm van online pesten die steeds vaker voorkomt, via het verspreiden van naaktfoto's of filmpjes op het internet.

Hoe werkt het?

Foto's die ingestuurd zijn, worden door Facebook en Instagram herkend, door een unieke code die aan de foto gegeven wordt. Je zou deze code kunnen vergelijken met een vingerafdruk. Als iemand de gecodeerde foto probeert te verspreiden zal Facebook dat blokkeren.

Zien Facebookmedewerkers de naaktfoto's?

Volgens Facebook worden de foto's omgezet naar een willekeurige reeks van letters en cijfers. Deze wordt opgeslagen en herkend als exact dezelfde foto ergens wordt geüpload op Facebook of Instagram.

Is het systeem waterdicht?

De foto zoals deze geüpload is, zal niet verspreid worden. Maar als iemand een aanpassing aan de foto of video maakt en die dan gaat uploaden bestaat er een kans dat de reeks van letters en cijfers niet overeen komt met het origineel. In dat geval kan de foto dus nog steeds verspreid worden.

Vertrouw jij je privéfoto's aan Facebook toe?