LIVE: 'Grote clash' in Champions League tussen Lycurgus en Maaseik

De volleyballers van Abiant Lycurgus spelen woensdag in het Alfacollege Sportcentrum de eerste wedstrijd van de tweeluik tegen de Belgische topploeg Noliko Maaseik. Inzet: de poulefase van de Champions League.

Als Lycurgus over twee wedstrijden van de Belgen wint, schrijft de club historie. De club haalde namelijk nog nooit de poulefase van de Champions League. Vorig jaar sneuvelden de Groningers in de laatste voorronde. Tegenstander was toen ook Maaseik. Met twee keer 3-0 waren de Belgen een maatje te groot.

'Ik vind ons beter dan vorig jaar'

Maar dit jaar liggen de verhoudingen anders, denkt coach Arjan Taaij. 'Ik vind onszelf een goede ploeg, beter dan vorig jaar. Maaseik is met negen nieuwe spelers juist wat zoekende. Ik geef ons een goede kans', schat Taaij in.

Clash

Taaij verwacht veel van de tweestrijd met de Belgische ploeg. 'Het wordt een hele grote clash, een serieuze kraker. Het zal een van de grootste wedstrijden in het Nederlandse volleybal in de afgelopen jaren worden.'

Kijk live

De wedstrijd begint om 19.00 uur en is live te volgen via onderstaande link van Laola1 TV. Daarbij moet je een gratis account aanmaken, of inloggen met je eigen Facebook-account.

Klik hier om de wedstrijd te bekijken.