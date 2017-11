Politie drukker door #metoo? Niet in Noord-Nederland

De zedenpolitie raakt overbelast door alle extra aangiften die het gevolg zijn van de aandacht voor '#metoo'. Dat stelt politievakbond NPB. Maar de politie Noord-Nederland herkent zich niet in dit beeld.

Voorzitter Jan Struijs van de NPB zegt woensdagavond in het programma EenVandaag dat zedenrechercheurs door het hele land 'allemaal een toename van het aantal aangiften van aangiften van seksueel misbruik constateren'. Volgens de vakbond variëren deze aangiften van ongewenste intimiteiten tot verkrachtingen.

'In Noord-Nederland niet'

Gevraagd naar de situatie bij de politie Noord-Nederland laat woordvoerder Anne van der Meer weten dat hier geen sprake is van een stijging van aangiften over zedenmisdrijven. 'Wij zien een constante stroom aangiften, maar dat is al jaren zo. Van een stijging in de laatste weken is hier geen sprake.'

#Metoo

#Metoo begon met het misbruikschandaal rond de Amerikaanse filmbaas Harry Weinstein. Acteurs en andere mensen in de entertainmentwereld die zelf misbruik ervoeren, meldden dat met de hashtag #metoo op Twitter en Instagram. Inmiddels zijn ook in de Nederlandse entertainmentwereld soortgelijke schandalen aan het licht gekomen. Meest recent is de ophef rond filmproducent Job Gosschalk.

De hashtag bleef niet beperkt tot entertainmentkringen. #Metoo werd symbool voor vrouwen en mannen die voor het eerst durven te spreken over ongewenste intimiteiten die ze hebben ervaren.

