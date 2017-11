Stad krijgt vrijdag openheid over communicatie in aardwarmteproject

De communicatie over het mislukte aardwarmteproject in de stad Groningen wordt vrijdagmorgen om 10.00 uur alsnog openbaar.

Dat liet burgemeester Peter den Oudsten woensdagmiddag weten aan de raad. Die moest besluiten of de communicatie tussen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en uitvoeringsorganisatie WarmteStad geheim mag blijven. Dat wilde het college graag, om eventuele privacygevoelige informatie te kunnen verwijderen. Dat zou nog enige tijd kosten.

In de ijskast

100 % Groningen was van plan daar niet mee akkoord te gaan. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis wil de communicatieverslagen kunnen gebruiken bij de besluitvorming over de toekomst van het project. Eind november praat de raad over het voorstel van het college om het project in de ijskast te zetten.

Veilig?

Aanleiding daarvoor is de stevige kritiek van het SodM. De adviseur van de minister betwijfelt of het veilig is om zo dicht bij het gaswinningsgebied naar heet water te boren voor het verwarmen van huizen. Ook zet het Staatstoezicht vraagtekens bij de expertise van uitvoeringsorganisatie WarmteStad.

Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen kwamen de kritische opmerkingen van het SodM als een verrassing. Volgens SodM zelf waren de waarschuwingen al eerder dit jaar geuit. Woldhuis kan de communicatie al inzien, maar nog niet gebruiken zolang alles geheim is. Daarom wil ze openbaarheid. Dat gebeurt nu dus vrijdag. 100 % Groningen stemde daarom gewoon in met de geheimhouding.

Lees ook:

- Blijft gevoelige informatie over mislukt Warmtestad geheim?

- Stad zet aardwarmteproject in de ijskast; strop in totaal 6 miljoen euro (update)