Westerkwartiergemeenten scheiden, maar zitten alweer in het huwelijksbootje

De vier gemeenten in het Westerkwartier en de Drentse gemeente Noordenveld gaan uit elkaar. Zowel op gebied van de sociale dienst als het werkvoorzieningsschap vindt een scheiding plaats.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Bij de ISD kunnen mensen terecht om bijvoorbeeld een uitkering aan te vragen. Daarin werken de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld samen. Zuidhorn en Grootegast hebben deze regelingen zelfstandig georganiseerd.

Met het oog op de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier is nagedacht over de toekomst van de samenwerking. Daarin is besloten dat Leek en Marum scheiden van de gemeente Noordenveld. Vervolgens stappen de twee Groningse gemeenten in het huwelijksbootje met Grootegast en Zuidhorn, om met zijn vieren een eigen gemeentelijke sociale dienst te hebben.

Werkvoorzieningsschap Novatec

Bij Novatec zit het iets anders. Daarin werken de in totaal vijf gemeenten al volledig samen. Ook daar werd gesproken over de toekomst. Maar voordat de gemeenten in het Westerkwartier iets over de samenwerking hadden besloten, gaf Noordenveld al aan zelfstandig door te willen.

Geen gevolgen

Volgens Henk Kosmeijer, burgemeester van de gemeente Marum, heeft dit geen gevolgen het personeel. 'De ambtenaren van de ISD worden verdeeld over Noordenveld en het Westerkwartier. Bij Novatec werken ambtenaren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zij behouden allemaal hun baan.'

Besluit

De colleges van alle vijf gemeenten zijn het eens over de veranderingen. De gemeenteraden moeten nog wel hun stem hierover uitbrengen. Dat zal gebeuren in februari 2018.