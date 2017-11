Klimaattop: 'Noorden als groen stopcontact voor Nederland'

De drie Noordelijke provincies willen het groene stopcontact van Nederland worden. Hoe ze dat willen bereiken, laten de provincies en het bedrijfsleven donderdag zien op de Klimaattop Noord-Nederland.

De klimaattop wordt donderdag in het gebouw van de Energy Academy in Groningen gehouden. De bijeenkomst is volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) een antwoord op de vraag van de rest van Nederland.

Doen al veel

'Een jaar geleden zagen we op de nationale klimaattop allemaal intenties voorbijkomen voor de komende jaren', zegt Homan. 'Maar wij doen al heel veel en dat willen we laten zien.'

Waterstof

Waterstof is een belangrijk thema op de klimaattop. Het Noorden wil laten zien waarom dat hét alternatief is voor fossiele energie. 'Maar we laten ook de mogelijkheden zien voor energieopslag en -opwekking, met de meest innovatieve concepten.'

'We willen nu het groene stopcontact voor Nederland zijn', besluit Homan. In de rest van het land kunnen ze nog lang nadenken over hoe het allemaal moet. Wij gaan ze laten zien wat er al mogelijk is.'

