Gedoe om één stelling: geen stemwijzer voor Westerwolde

Het is een goed gebruik in aanloop naar verkiezingen. Een Kieskompas, een Stemwijzer of, zoals Westerwolde het wilde noemen: Een StemKiezer. Wilde, want hij komt er niet.

De reden: de partijen konden het niet eens worden over één van de stellingen.

Voor de StemKiezer mochten alle acht deelnemende partijen in Westerwolde drie stellingen aanleveren. Zeker twee daarvan zouden uiteindelijk ook worden opgenomen in de 'StemKiezer'.

Gedoe

Maar er ontstond gedoe om één van de stellingen. 'De gemeente Westerwolde stimuleert verduurzaming van de landbouw en gaat schaalvergroting tegen', een stelling die door GroenLinks is ingediend. Maar het CDA zag er niks in.

Landelijke politiek

'Deze stelling slaat vooral op landelijke politiek, waar de gemeenteraad geen zeggenschap over heeft', zegt CDA-raadslid Harm Jan Kuper. 'Gemeenteraadsverkiezingen moeten gaan om lokale thema's. Bovendien vonden wij de verhouding tussen stellingen over landbouw en andere stellingen nogal scheef.'

Stelling uit de StemKiezer

En dus wilde het CDA de stelling uit de StemKiezer hebben. D66 en de ChristenUnie stemden daarmee in. En dat was tegen het zere been bij de Partij voor de Dieren en GroenLinks.

Te gek voor woorden

'Ik vind de houding van het CDA erg arrogant', zegt PvdD-lijsttrekker Edith van der Horst. 'Ze kunnen toch niet over andermans stelling beslissen? 'Ik had er een slecht gevoel over en dus heb ik ervoor gekozen dan maar helemaal niet meer mee te doen. Daar heeft GroenLinks zich bij aangesloten.'

Ze kunnen toch niet over andermans stellingen beslissen? Edith van der Horst - PvdD

Bustour

Ook een bustour van de politieke partijen door dorpskernen in Westerwolde gaat niet door. Daar heeft onder andere het CDA de stekker uit getrokken. 'Dit past niet binnen onze campagneplanning', verklaart raadslid Kuper dat.

En dus blijft er maar weinig over in Westerwolde. Geen StemKiezer, en geen bustour. Wat er wel overblijft? Er komen vier 'speeddates' om jongere kiezers in Westerwolde te helpen hun stem te bepalen, en een flyer waarin alle partijen hun speerpunten benoemen.

Geen goede voorbode

De discussie over een klein onderwerp als een StemKiezer lijkt geen goede voorbode te zijn voor de vorming van een bestuur in de nieuwe gemeente Westerwolde. Partij voor de Dieren-lijsttrekker Van der Horst beaamt dat: 'Dat wordt inderdaad nog een probleem.'

